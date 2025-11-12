Jessica Rabbit torna al cinema: in arrivo un film live action dopo la riacquisizione dei diritti da Disney

La moglie di Roger Rabbit al centro del celebre film in tecnica mista di Zemeckis potrebbe tornare sul grande schermo in una versione in carne ed ossa.

Jessica Rabbit in ua scena di Chi ha incastrato Roger Rabbit
NOTIZIA di 12/11/2025

Gary K. Wolf, mente creativa dietro il personaggio di Roger Rabbit, ha ufficialmente riacquisito i diritti dei suoi personaggi dalla Disney e sembra che non abbia perso tempo.

Wolf non vedeva l'ora di poter riportarli in vita e tra i progetti futuri pare possa esserci anche una versione live action di Jessica Rabbit, avvenente moglie di Roger.

La disputa sui diritti e il live action su Jessica Rabbit

"Ora ho di nuovo i diritti su tutti i miei personaggi, su tutti i miei libri. Posso, fondamentalmente, realizzare i miei progetti su Roger Rabbit" ha dichiarato Wolf in un'intervista.

Per decenni, Disney e Amblin si sono spartiti i diritti dei personaggi ma grazie alla vittoria legale in seguito ad una clausola di rescissione del copyright permette a Gary K. Wolf di plasmare il futuro del suo bizzarro mondo noir.

Bob Hoskins e Jessica Rabbit in una scena di Chi ha incastrato Roger Rabbit?
Bob Hoskins in una scena con Jessica Rabbit

Tra i progetti futuri spicca il live action su Jessica Rabbit: "Il progetto più importante è un film live action su Jessica Rabbit, basato sul libro Jessica Rabbit: Xerious Business. È stato il primo progetto che abbiamo preso in considerazione e sviluppato. Al momento è probabilmente quello più avanzato" ha spiegato Wolf.

Il successo di Chi ha incastrato Roger Rabbit

Il film di Robert Zemeckis del 1988 è uno dei successi più clamorosi nella carriera del regista di Ritorno al futuro, grazie al rivoluzionario mix tra live action e animazione, con Bob Hoskins nei panni del detective privato Eddie Valliant. Un film ricco di crossover epocali come la scena di Topolino e Bugs Bunny, che consacrò Roger e Jessica Rabbit come icone della cultura pop.

Ogni progetto futuro dovrà rispettare il passato, secondo le parole di Gary K. Wolf, che ha rassicurato in questo modo i fan: "Dev'essere buono quanto o migliore di ciò che abbiamo fatto prima. È quello che i fan vogliono, e ho promesso loro che glielo darò".