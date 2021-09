Jessica Rabbit è "troppo sexy" per la Disney? Ecco da dove è nata la nuova polemica

Jessica Rabbit, personaggio noto al grande pubblico grazie al film Chi ha incastrato Roger Rabbit?, è finita al centro di una nuova polemica. La sua statua è stata infatti rimossa dall'attrazione di Disneyland dedicata proprio al film del 1988 e, secondo molti, sarà sostituita perché considerata "troppo sexy".

Dopo la notizia che la statua di Jessica Rabbit era stata rimossa dall'attrazione Roger Rabbit's Car Toon Spin, i funzionari di Disneyland hanno confermato che la giostra sta ricevendo una "rinfrescata" per risultare più "rilevante". L'attrazione, insomma, seguirà le orme di quella dedicata a Pirati dei Caraibi, la cui sceneggiatura è stata modificata ed un iconico personaggio femminile ha visto cambiare il proprio background. Nella versione rinnovata di Roger Rabbit's Car Toon Spin, Jessica Rabbit ha deciso che è giunto il momento per lei di mettersi in gioco e avviare il proprio servizio di investigazione privata. Prima della rimozione, i visitatori di Disneyland potevano vedere Jessica Rabbit legata e indifesa nel bagagliaio di un'automobile. La rappresentazione di Jessica Rabbit come una damigella in pericolo non è più coerente con la nuova visione dell'attrazione, quindi è stata rimossa dal bagagliaio, dove ora figurano due barili. Anche una scena successiva verrà aggiornata per riflettere il nuovo background del personaggio.

Nell'epoca della cancel culture e del politically correct, molti stanno gridando allo scandalo, ricollegando la rimozione della statua alla eccessiva sensualità di Jessica Rabbit. A quanto pare, però, Disney ha scelto piuttosto di donare una nuova "vita" al personaggio, permettendole di appendere il luccicante vestito rosso nell'armadio dopo oltre trent'anni e dedicarsi quindi all'investigazione, proprio come faceva il personaggio di Eddie Valiant, interpretato da Bob Hoskins.

Roger Rabbit's Car Toon Spin è stata inaugurata a Disneyland nel 1994 ed è basata sul film a tecnica mista Chi ha incastrato Roger Rabbit?, a sua volta liberamente tratto dal romanzo satirico del 1981 di Gary K. Wolf Who Censored Roger Rabbit?. Diretto da Robert Zemeckis, il film si svolge nella Los Angeles degli anni '40, dove i personaggi dei cartoni animati vivono insieme alle persone reali. Una non accreditata Kathleen Turner dà la voce a Jessica Rabbit, una cantante di nightclub il cui marito, il coniglio Roger, viene incastrato per l'uccisione di Marvin Acme, il ricco proprietario di Toontown.