Chi ha incastrato Roger Rabbit: Robert Zemeckis spiega perché il sequel non si farà mai

Sebbene sia stata completata una sceneggiatura per un sequel, Robert Zemeckis ha recentemente spiegato perché il seguito di Chi ha incastrato Roger Rabbit "non vedrà mai la luce, per quanto sia bello", più di 35 anni dopo la prima del film originale Disney/Amblin.

"C'è una buona sceneggiatura per un sequel alla Disney, ma il punto è questo: la Disney attuale non farebbe mai Roger Rabbit oggi", ha detto nel podcast Happy Sad Confused. "Non possono fare un film con Jessica". Zemeckis ha aggiunto: "Voglio dire, guardate cosa hanno fatto a Jessica nel parco a tema. L'hanno legata con un trench...".

Un sequel mai realizzato

Chi ha incastrato Roger Rabbit ha come protagonista Bob Hoskins nei panni dell'investigatore privato Eddie Valiant, che viene assunto per scoprire se la seducente moglie del protagonista del cartone animato Jessica Rabbit (doppiata da Charles Fleischer) lo tradisce. Quando il proprietario di Cartoonia e presunto amante di Jessica, Marvin Acme (Stubby Kaye), viene assassinato, Roger è il primo sospettato.

Bob Hoskins e Roger Rabbit in una scena del film Chi ha incastrato Roger Rabbit?

Zemeckis ha spiegato di aver realizzato il film originale del 1988, che combinava live-action e animazione, in un momento in cui la Disney era "pronta a ricostruirsi", aggiungendo: "Eravamo lì quando è arrivato il nuovo regime, erano pieni di energia e volevano farlo. Io continuavo a dire, e lo dico sinceramente, ci credo, 'sto facendo Roger Rabbit nel modo in cui credo lo avrebbe fatto Walt Disney. Il motivo per cui lo dico è che Walt Disney non ha mai fatto film per bambini. Li ha sempre fatti per gli adulti. Ed è quello che ho deciso di fare con Roger Rabbit".

Con una sceneggiatura "magnifica" degli sceneggiatori Peter S. Seamen e Jeffrey Price, Zemeckis ha dichiarato al The Telegraph nel 2016 che il film è "più una continuazione che un sequel", che vedrebbe Roger e Jessica "nei prossimi anni di film d'epoca, passando dai film noir al mondo degli anni '50". Zemeckis aveva anche previsto di inserire un fantasma digitale dell'Eddie di Hoskins, dopo che l'attore è morto all'età di 71 anni nel 2014.