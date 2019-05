Jessica Jones 3: la nuova locandina è dedicata alle indagini della protagonista

Jessica Jones 3 sarà l'ultima stagione della serie prodotta per Netflix e online è stata condivisa una nuova immagine promozionale.

La locandina mostra un biglietto da visita, insanguinato o macchiato dal vino, di Alias Investigations in cui viene riportato l'indirizzo della protagonista a New York.

L'immagine promozionale degli ultimi episodi di Jessica Jones su Twitter è stata accompagnata da una frase in cui si dichiara che "Tutto cambia, anche se niente lo fa realmente. Le persone muoiono, altre nascono e noi esistiamo nel mezzo".

Netflix non ha però ancora annunciato la data del debutto in streaming delle puntate.

Ecco la locandina:

Jessica Jones 3: una foto promozionale

L'adattamento per il piccolo schermo dei fumetti della Marvel ha come protagonista Krysten Ritter.

Nel cast ci sono anche Rachael Taylor, Carrie-Anne Moss ed Eka Darville.

Melissa Rosenberg è la showrunner della serie.

Jessica Jones, seconda stagione: 5 cose che potreste non aver notato