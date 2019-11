Jessica Chastain e la macchina per il sangue: il video su Instagram vi scuoterà

Jessica Chastain ha condiviso un esilarante video su Instagram in cui tesse ironicamente le lodi di una pedana vibrante che contribuisce l'ossigenazione del sangue e di conseguenza a migliorare la propria forma fisica. Il tutto con toni di folle entusiasmo che lasciano intuire che si tratti di un video ironico.

La star di It: Capitolo 2 ha pubblicato il filmato sui social, accompagnandolo dalla didascalia in cui ha scritto: "Se non state ottenendo una dose quotidiano di sangue ossigenato al cervello non sapete cosa vi state perdendo".

Jessica Chastain viene mostrata nel video mentre prova la pedana e illustra i benefici che dovrebbe avere per il proprio fisico e la promessa di allenare l'intero fisico con poche mosse. Il risultato dell'utilizzo, come scherza con la propria amica e assistente, è però potenzialmente "esplosivo".

Ecco il simpatico filmato, in grado di "scuotervi", pubblicato su Instagram: