Jessica Chastain e Adam Driver star della serie The Dealer, prodotta per Apple TV+

Jessica Chastain e Adam Driver saranno i protagonisti di una nuova serie intitolata The Dealer, progetto che verrà prodotto da Media Res e di cui Apple TV+ ha acquistato i diritti.

Nel team della produzione delle puntate c'è il trio composto da Sam Gold, Lucas Hnath e Sarah Lunnie.

Cosa racconterà la serie

The Dealer viene descritta come un progetto che esplora tematiche come potere, classe, seduzione e cultura all'interno del luccicante mondo del mercato delle opere d'arte. La storia sarà raccontata dal punto di vista della responsabile di una galleria che punta a ottenere grande successo nel suo settore, interpretata da Jessica Chastain, seguendone il complicato rapporto con il suo artista più dotato e snervante, ruolo affidato ad Adam Driver.

Una foto di Adam Driver

Gold si occuperà della regia, mentre Hnath ha firmato la sceneggiatura degli episodi.

Chastain e Driver saranno coinvolti anche come produttori insieme a Michael Ellenberg e Lindsey Springer di Media Res, Kelly Carmichael e Alan Poul.

I progetti per il piccolo schermo delle star

Media Res ha già collaborato con Apple in occasione di The Morning Show, Pachinko ed Extrapolations. La casa di produzione, sempre nel settore dei progetti destinati alle piattaforme di streaming, ha inoltre recentemente stretto un accordo con HBO per cui realizzerà la serie The Band con Ben Stiller, mentre per Netflix lavorerà a Enigma Variations con star Jeremy Allen White e a Thumblite con protagonista Rosamund Pike.

L'attrice Jessica Chastain, invece, ha lavorato con Apple TV+ in occasione della miniserie The Savant, di cui è protagonista e produttrice.

Adam Driver, invece, ritornerà sul piccolo schermo dopo il successo ottenuto con la sua interpretazione in Girls, la serie prodotta per HBO.