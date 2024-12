Jessica Chastain, alla star il premio dell'American Cinematheque per la carriera

Jessica Chastain ha ricevuto il trentottesimo American Cinematheque Award, premio conferito a coloro che hanno avuto una carriera straordinaria. Solitamente, il riconoscimento è riservato a chi si trova a metà del proprio percorso professionale.

Chastain ha iniziato la propria carriera sullo schermo parecchi anni fa ma non ha ancora compiuto 50 anni e anche per questo motivo, la scelta di assegnarle l'American Cinematheque Award è ritenuta un po' prematura anche se decisamente valida e in linea con altre precedenti assegnazioni.

Prestigio

In particolare, un premio come l'American Cinematheque Award è universalmente riconosciuto come uno dei più prestigiosi e l'attrice non è riuscita a nascondere l'emozione e la tensione per un'assegnazione di tale portata.

Jessica Chastain in una scena di Mother's Instict

Anche in passato erano stati premiati interpreti più o meno coetanei di Chastain, in alcuni casi più giovani come Eddie Murphy (25 anni), Robin Williams (37 anni), Tom Cruise (34 anni), Nicole Kidman (36 anni) e Scarlett Johansson (37 anni). La star vincitrice più anziana rimane Ridley Scott, nel 2016, a 79 anni.

Progetti futuri

Dopo aver elogiato Cynthia Erivo per la sua performance in Wicked:"Ha cantato in modo veramente incredibile dal vivo, è semplicemente spettacolare" ha confessato Chastain, l'attrice ha svelato quale sarà il suo prossimo progetto.

"Interpreterò Dorothy Kilgallen in un film di Barry Levinson, con Al Pacino, Brendan Fraser, e Bryan Cranston che interpreta mio marito" ha spiegato Jessica Chastain. Dorothy Kilgallen è stata una giornalista premio Pulitzer e il film dovrebbe riguardare, da un'altra angolazione, l'assassinio di JFK.