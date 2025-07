Dreams: il trailer del nuovo film con Jessica Chastain è arrivato, ma l’uscita negli USA è un mistero

È stato rilasciato il trailer internazionale di Dreams, il nuovo film di Michel Franco con protagonista Jessica Chastain. Tuttavia, la pellicola non ha ancora una data di uscita ufficiale negli Stati Uniti, nonostante sia già stata acquisita da Greenwich lo scorso maggio. Potete vedere il trailer di seguito.

Negli ultimi anni, Michel Franco ha realizzato film come Sundown, con Charlotte Gainsbourg, e Memory, che ha visto proprio Chastain tra gli interpreti principali. Dreams ha debuttato in anteprima mondiale lo scorso febbraio alla Berlinale, dove ha attirato l'attenzione come uno dei titoli più promettenti del festival.

La trama e le recensione di Dreams

Il film racconta la storia di una donna bianca, privilegiata, interpretata da Chastain, che si innamora di un ballerino di danza classica messicano, un immigrato senza documenti negli Stati Uniti. La loro relazione, ostacolata dalle differenze sociali e dallo status legale del giovane, si trasforma presto in una storia complessa e carica di tensione.

Nella sua recensione, Deadline ha descritto Dreams come un film che mette in discussione "l'ipocrisia della gioventù", anche se il significato preciso di questa affermazione rimane aperto all'interpretazione. Il film ha ricevuto commenti positivi anche da testate come IndieWire, The Hollywood Reporter, The Guardian e Screen Daily, mentre The Playlist si è mostrata molto critica nei confronti dell'opera.

Negli ultimi anni, Franco ha presentato tre dei suoi quattro film più recenti in concorso al Festival di Venezia, ma la sua carriera internazionale è iniziata a Cannes. Ha debuttato alla Quinzaine des Réalisateurs con Daniel e Ana (2009), ha vinto Un Certain Regard con Después de Lucía (2012) e si è aggiudicato il premio per la miglior sceneggiatura con Chronic (2015). Nel 2017 è tornato a Cannes con April's Daughter, vincendo il Premio della Giuria in Un Certain Regard.

Oggi Michel Franco è considerato una delle voci più interessanti del cinema messicano contemporaneo, capace di affrontare tematiche sociali con uno stile asciutto e potente.