Jessica Chastain è un Joker sexy nella foto su Instagram: "Nuove prove di make up"

Jessica Chastain truccata come il Joker di Joaquin Phoenix, ma in versione sexy, con scollatura da capogiro: l'attrice ha condiviso la foto su Instagram.

Jessica Chastain come Joker in una foto sexy pubblicata su Instagram nel giorno di Halloween, elogiando il personaggio interpretato da Joaquin Phoenix nel nuovo film diretto da Todd Phillips che continua ad essere un successo di pubblico.

La rossa e sexy attrice si è mostrata nella veste di Joker, tramite una foto dai colori ritoccati in cui la vediamo con i capelli verdi e il trucco che Joaquin Phoenix sfoggia nel film di Todd Phillips: "Sto provando un nuovo make-up... Chi ha fatto questa?"

Jessica Chastain aveva già espresso il suo apprezzamento per il film Joker, quando ha risposto a un commento positivo dell'attore Vincent D'Onofrio, elogiando l'interpretazione del collega Joaquin Phoenix. Ecco, come, ancora una volta, l'attrice di IT: Capitolo Due ha prediletto il personaggio di Joker anche per augurare un terrificante Halloween a tutti i suoi follower.

Numerosi commenti di stupore e apprezzamento alla foto di Jessica Chastain, tra cui anche personaggi noti come lo sceneggiatore Simon Kingberg, che ha lasciato emoticon di stupore per il look dell'attrice.

Ricordiamo che Joker ha incassato oltre 856 milioni di dollari in tutto il mondo, diventando il film con vietato ai minori con il risultato più alto di tutti i tempi. Non solo ha dominato il botteghino, ma ha anche vinto il Leone D'Oro al Festival del Cinema di Venezia e numerose critiche positive al Toronto Film Festival.