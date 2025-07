Jessica Chastain si iscrive ad Harvard: cosa studierà la star Premio Oscar

Jessica Chastain ha deciso di tornare tra i banchi di scuola, stavolta non per un ruolo, ma per la vita reale. L'attrice premio Oscar si è infatti iscritta alla Harvard Kennedy School, dove sta frequentando un Master in Amministrazione Pubblica.

La notizia, confermata da fonti vicine all'ambiente accademico, ha suscitato grande curiosità tra i fan e nel mondo del cinema, dimostrando ancora una volta la determinazione dell'attrice nel coniugare arte, attivismo e formazione.

Il percorso accademico di Jessica Chastain e il suo ritorno in aula

La star è stata avvistata nelle aule dell'università di Cambridge, nel Massachusetts, dove ha preso parte ai corsi del prestigioso programma biennale di Master in Public Administration (MPA). Si tratta di un percorso formativo pensato per chi ha già un'esperienza concreta nel mondo reale e vuole acquisire strumenti per guidare il cambiamento nel settore pubblico. Il piano di studi è altamente personalizzabile e spazia tra economia, gestione, diritto e politiche pubbliche.

Prima di affermarsi nel mondo del cinema, Jessica Chastain ha seguito un percorso formativo rigoroso. Ha iniziato presso il Sacramento City College, poi si è iscritta all'American Academy of Dramatic Arts. Nel 2003 si è laureata alla celebre Juilliard School di New York, dove ha ottenuto un Bachelor of Fine Arts in recitazione. Proprio quest'anno, la Juilliard le ha conferito un dottorato honoris causa per l'impatto del suo lavoro nel campo delle arti performative.

Il riconoscimento di Hollywood e l'impegno per i diritti delle donne

Dopo il debutto cinematografico in Jolene (2008), Chastain ha raggiunto la fama internazionale grazie a ruoli intensi e profondi. Nel 2021 ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista per Gli occhi di Tammy Faye, al fianco di Andrew Garfield. L'attrice è nota anche per il suo forte impegno civile: ha sostenuto con determinazione Planned Parenthood, parlando apertamente della propria esperienza personale e della necessità di garantire a tutte le donne un accesso equo alla sanità riproduttiva.

Con questa nuova avventura ad Harvard, Jessica Chastain si dimostra ancora una volta una figura poliedrica: attrice, attivista e ora anche studentessa d'élite. Il suo obiettivo sembra chiaro: acquisire nuove competenze per intervenire in modo concreto nel dibattito politico e sociale, utilizzando la visibilità guadagnata a Hollywood per promuovere il cambiamento.