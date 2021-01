Jessica Campbell, morta l'attrice di Election: il dolore di Reese Witherspoon

Jessica Campbell è morta all'età di 38 anni il 29 dicembre 2020, ma solo oggi è stata rivelata la triste notizia legata all'attrice che ha recitato accanto a Reese Witherspoon nel film Election.

Sarah Wessling, cugina di Jessica, ha annunciato il decesso senza rivelare la causa della morte, rivelando però che negli ultimi giorni di vita stava affrontando dei sintomi simili a quelli influenzali.

Reese Witherspoon, star nel 1999 della commedia Election, ha commentato la morte di Jessica Campbell scrivendo online: "Mi si spezza il cuore nel sentire questa notizia. Lavorare con lei è stato un vero piacere".

L'ex attrice aveva abbandonato il mondo dello spettacolo e aveva iniziato a recitare nel 1992 nel film In the Best interest of the children con protagonisti Sarah Jessica Parker.

In Election aveva il ruolo di Tammy Metzler, la sorella di Paul (Chris Klein), che decideva di scontrarsi con il fratello nelle elezioni studentesche.

Tra i progetti successivi di Jessica ci sono stati Freaks and Geeks, The Safety of Objects, Junk e Dad's Day.

Jessica si è poi allontanata dalla recitazione per diventare un'esperta in medicina alternativa e i suoi amici hanno lanciato una campagna Go Fund Me per aiutare la famiglia a pagare i costi del funerale e sostenere economicamente il figlio della giovane, Oliver, che ha solo 10 anni.