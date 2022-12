Election: Reese Witherspoon star e produttrice del sequel Tracy Can't Win

Reese Witherspoon riprenderà il ruolo avuto nel film Election in occasione del sequel, intitolato Tracy Flick Can't Win, di cui sarà anche produttrice.

Reese Witherspoon sarà la protagonista del sequel di Election, film che si intitolerà Tracy Flick Can't Win.

L'attrice era stata la star della commedia uscita nelle sale nel 1999 nelle sale e il nuovo progetto sarà realizzato per Paramount+.

Alexander Payne sarà regista e sceneggiatore, insieme a Jim Taylor, del secondo capitolo della storia.

Reese Witherspoon riprenderà la parte di Tracy, una studentessa ostacolata dal suo insegnante (Matthew Broderick) nella corsa verso l'elezione come presidente degli studenti.

Election aveva conquistato una nomination agli Oscar nella categoria Miglior Sceneggiatura Non Originale e Reese era stata in corsa per un Golden Globe grazie alla sua interpretazione.

Il sequel Tracy Can't Win si basa sul secondo romanzo dedicato al personaggio scritto da Tom Perrotta e mostrerà Tracy ormai adulta, sempre in lotta per trovare la sua strada. La donna ha ora 40 anni ed e lavora in un liceo pubblico del New Jersey, puntando al lavoro del suo capo, il preside, che è pronto ad andare in pensione.

Witherspoon sarà anche produttrice del film in collaborazione con Albert Berger, Perrotta e Ron Yerxa.