Jessica Alba torna all’azione in The Mark, il nuovo spy thriller diretto da Justin Chadwick

Jessica Alba entra nel cast di The Mark, il nuovo thriller di spionaggio diretto da Justin Chadwick. Le riprese prenderanno il via a luglio in Australia.

Jessica Alba torna sul grande schermo come protagonista di The Mark, il nuovo thriller d'azione diretto da Justin Chadwick, regista di Mandela: La lunga strada verso la libertà e L'altra donna del re. Il film, un'avventura adrenalinica tra spie, complotti internazionali e identità segrete, inizierà le riprese in Australia nel mese di luglio.

Tutti i dettagli del titolo con Jessica Alba

Nel film, Alba interpreta Eden, un'agente sotto copertura coinvolta in una missione tanto pericolosa quanto complessa. Quando trascina involontariamente un ignaro padre single, Ben Dawson, nel suo mondo fatto di inganni e infiltrazioni, la situazione precipita. Scambiato per un killer professionista, Ben si ritrova al centro di una caccia globale che coinvolge la CIA, l'Interpol e una rete di criminali senza scrupoli. Eden decide di sfruttare l'equivoco per smascherare una cospirazione ad alto livello, cercando di proteggere Ben abbastanza a lungo da portare a termine la sua missione. Nel frattempo, l'uomo deve trovare dentro di sé il coraggio di reagire per sopravvivere... e tornare da sua figlia.

Jessica Alba ne I fantastici quattro

La sceneggiatura è firmata da Ronnie Christensen (Passengers, Incarnate), mentre la produzione è affidata a Arianne Fraser (Land of Bad) e Delphine Perrier (Arcadian) per Highland Film Group, insieme a Kia Jam (The Misfits, Lucky Number Slevin) di K. Jam Media. Highland Film Group cofinanzia il progetto con Aperture Media Partners, mentre i servizi di produzione in Australia saranno gestiti da Hoodlum. Henry Winterstern sarà produttore esecutivo.

Dopo il successo su Netflix con Trigger Warning, che ha debuttato al primo posto in oltre 60 paesi, Jessica Alba continua a espandere la sua carriera anche dietro la macchina da presa con la sua casa di produzione, Lady Metalmark Entertainment, fondata nel 2024. Prossimamente la vedremo anche in Maserati: The Brothers al fianco di Anthony Hopkins e Andy Garcia.

Candidato agli Emmy, Chadwick ha firmato diversi drammi storici e romantici, tra cui Tulip Fever, L'altra donna del re e Mandela - La lunga strada verso la libertà, interpretato da Idris Elba.