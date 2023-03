Jessica Alba: "Ho usato il mio lato mascolino per proteggermi a Hollywood prima del #metoo"

Jessica Alba rivela di aver dovuto sfruttare il suo lato mascolino quando lavorava a Hollywood prima del movimento #MeToo come giovane attrice per evitare le molestie.

Ospite dell'ultimo episodio di Who's Talking to Chris Wallace?, Jessica Alba ha parlato della sua decisione di lasciare Hollywood dopo aver iniziato a recitare da adolescente ed essersi barcamenata nel settore come giovane donna prima di lanciare il brand The Honest Company, che vende articoli per bambini, per la persona e domestici.

Sin City - Una donna per cui uccidere: una sensuale immagine di Jessica Alba

Alba ammette che la sua sensualità era parte integrante del marketing dei film in cui appariva "come decisione aziendale e strategia" e quindi è stata "in grado di prenderne le distanze". Ha aggiunto che, come artista, "non puoi far cambiare idea alle altre persone su ciò che potrebbero o meno pensare di te. Tuttavia, non ho rimpianti. Non penso che ci sia niente di sbagliato nell'essere sensuali. Anche se all'inizio ero molto nervosa per tutto ciò ed ero piuttosto a disagio. È stato solo quando sono diventata mamma che ho iniziato a vedermi davvero come una donna, come qualcuno che possedeva il suo potere e la sua femminilità.".

Essere in contatto con la sua femminilità è stato qualcosa che è arrivato più tardi nella vita poiché l'attrice ha trascorso gran parte della sua giovinezza a Hollywood creando un'armatura maschile attorno a se stessa: "A quel tempo, mi sentivo come se dovessi indossare questa armatura di mascolinità ed energia maschile in modo da non essere molestata perché c'erano molti predatori a Hollywood dai 12 ai 26 anni. Così imprecavo come un marinaio e Cercavo di apparire il meno disponibile possibile. Ero una guerriera, ero carica di energia, ero una dura".

Dover navigare in un settore in cui si proteggeva costantemente ha anche avuto un ruolo nella sua decisione di fare un passo indietro dalla recitazione per dedicarsi ad altri business: "All'epoca ero un po' stanca dell'intrattenimento, del punto a cui ero arrivata. Era l'epoca pre-#MeToo e penso che la Hollywood di oggi sia molto diversa oggi rispetto a 14 anni fa. Ho fatto un passo indietro e ho lasciato che il tempo cambiasse le cose".