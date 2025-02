Jessica Alba: la star di Sin City ha chiesto ufficialmente il divorzio da Cash Warren

Dopo la separazione, l'attrice ha deciso di presentare la domanda ufficiale per chiudere il matrimonio iniziato nel 2008.

Nelle scorse ore, Jessica Alba ha presentato ufficialmente istanza di divorzio da Cash Warren, con il quale è sposata dal 2008. L'attrice ha depositato i documenti nella giornata di ieri.

Nella motivazione, l'attrice ha sottolineato come esistano differenze inconciliabili che non le permettono di proseguire l'unione matrimoniale. La separazione è datata 27 dicembre.

La notizia della separazione di Jessica Alba

A gennaio, la star de I Fantastici 4 aveva confermato la separazione su Instagram:"Da anni sono in un percorso di auto-realizzazione e trasformazione, sia come individuo che come partner di Cash".

Jessica Alba e Jason Statham in Mechanic: Resurrection

Alba aveva ripercorso il periodo matrimoniale:"Sono orgogliosa di come siamo cresciuti come coppia e nel nostro matrimonio negli ultimi vent'anni, e ora è arrivato il momento di intraprendere un nuovo capitolo di crescita ed evoluzione come individui".

La richiesta della star de I Fantastici 4

Nel post di gennaio, Jessica Alba chiedeva ai fan di rispettare la privacy della sua famiglia, per preservare anche la tranquillità dei figli. Con Cash Warren, Jessica Alba ha avuto tre figli di 16, 13 e 7 anni.

L'attrice ha richiesto l'affidamento congiunto, chiedendo di tornare anche al suo nome Jessica Marie Alba, rimuovendo il cognome del marito che aveva acquisito durante il matrimonio.

Primo piano di Jessica Alba in I fantastici 4

Jessica Alba e Cash Warren si erano sposati nel 2008 dopo essersi conosciuti sul set di I fantastici quattro, in cui Warren lavorava come assistente alla regia e Alba aveva il ruolo di Sue Storm/Donna Invisibile, al fianco di Ioan Gruffudd, Chris Evans e Michael Chiklis nei panni della Cosa.