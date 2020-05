Jessica Alba star dell'action thriller Trigger Warning, prodotto per Netflix

Jessica Alba sarà la protagonista di Trigger Warning, il nuovo action thriller diretto da Mouly Surya che verrà prodotto per Netflix.

Il progetto conferma l'interesse dei responsabili della piattaforma di streaming nei confronti del genere che ha portato recentemente al successo Tyler Rake.

Il film Trigger Warning è stato scritto da Josh Olson e John Brancato, mentre tra i produttori ci saranno Bail Iwanyk ed Erica Lee. Jessica Alba avrà il ruolo di una veterana traumatizzata che riceve in eredità il bar che era stato di proprietà del padre e si ritrova ad affrontare un dilmemma morale dopo aver scoperto la verità riguardante la sua morte.

Il film diretto da Mouly Surya, già dietro la macchina da presa di Marlina the Murderer in Four Acts presentato nel 2017 al Festival di Cannes, sembra sia stato ideato come primo capitolo di un potenziale franchise che dovrebbe dare vita ad alcuni sequel nel caso in cui i dati di ascolto siano positivi.

Nei prossimi mesi Jessica Alba sarà inoltre protagonista della nuova stagione di L.A.'s Finest, la serie di cui è star accanto a Gabrielle Union, e sarà la conduttrice e produttrice di Parenting Withour Borders.