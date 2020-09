Jessica Alba ha quasi calpestato un serpente a sonagli: la reazione è esilarante (VIDEO)

Un video apparso su Instagram mostra l'esilarante e spontanea reazione di Jessica Alba nel momento in cui si è trovata di fronte ad un serpente a sonagli, rischiando addirittura di calpestarlo.

Un incontro inaspettato, dunque, e la reazione dell'attrice, spontanea ed esilarante, possiamo vederla nel video qui sopra. Sulle sue pagine social, Jessica Alba ha condiviso un video che la ritrae mentre si trova faccia a faccia con un serpente a sonagli. L'attrice di Dark Angel stava posando per farsi scattare alcune foto, quando il fotografo le ha chiesto "Ehi, Jess, dovremmo farne una senza la mascherina". A quel punto Alba ha eseguito l'ordine, iniziando a togliersi la mascherina ma, dopo aver abbassato la testa, ha focalizzato meglio a terra ed ha visto che, proprio di fronte a lei, c'era un serpente a sonagli.

Alba ha condiviso il video e le foto, scrivendo nella didascalia: "Quando inconsapevolmente cammini su un serpente a sonagli di 1,5 m... linguaggio per adulti". Subito dopo il fotografo si è avvicinato abbastanza da riuscire ad immortalare in uno scatto l'animale che l'ha spaventata, affermando che "C'è un serpente a sonagli, proprio lì". Qualcun altro in piedi, fuori campo, dice: "Oh merda, è un serpente a sonagli, vattene da lì!".

Gli appassionati di fumetti ricordano Jessica Alba per aver interpretato la donna invisibile in due film de I Fantastici Quattro e Nancy Callahan in due film di Sin City. Attualmente, l'attrice classe 1981 recita in L.A.'s Finest, serie tv ancora inedita in Italia. Prossimamente sarà poi protagonista di Trigger Warning, action movie di Netflix nella quale interpreta "un veterano traumatizzato che eredita il bar del nonno e si trova di fronte ad un dilemma morale dopo aver scoperto la verità dietro la sua morte prematura".

Ad aprile, la compagnia di Alba, The Honest Company, ha iniziato a inviare sostegno alle famiglie colpite dall'emergenza sanitaria, in particolare a quelle costrette "a scegliere tra pannolini e pasto e non dovrebbero farlo", come lei stessa ha spiegato a Jimmy Fallon. "Abbiamo donato 3 milioni di pannolini, 20.000 salviettine, 20.000 prodotti per la cura personale", ha detto Alba. "Questo è il bisogno numero uno per le famiglie in questo momento che vivono in povertà ma anche per le famiglie che sono senza lavoro".