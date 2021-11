Jesse Eisenberg reciterà nella serie FX Fleishman Is in Trouble

Jesse Eisenberg affiancherà Lizzy Caplan nel cast della serie FX Fleishman Is in Trouble, ispirata al beste seller di Taffy Brodesser-Akner.

Jesse Eisenberg affiancherà Lizzy Caplan nel cast della serie FX Fleishman Is in Trouble, ispirata al beste seller di Taffy Brodesser-Akner. La minsierie ruota attorno al quarantenne Toby Fleishman, recentemente separato, che si tuffa nel nuovo mondo degli appuntamenti basati su app con un livello di successo che non ha mai avuto prima di sposarsi. Allo stesso tempo, la sua ex moglie, Rachel, scompare e lo lascia con i bambini, senza alcuna indicazione di dove sia o se abbia intenzione di tornare.

The Social Network: un primo piano di Jesse Eisenberg

Jesse Eisenberg interpreterà Toby Fleishman. Lizzy Caplan è stata scelta all'inizio di questa settimana per interpretare Libby, narratrice dello show e amica di Toby con cui l'uomo riallaccia i rapporti dopo il divorzio.

La scrittrice Taffy Brodesser-Akner farà il suo debutto come sceneggiatrice della miniserie e si occuperà della produzione esecutiva insieme a Sarah Timberman, Carl Beverly, Susannah Grant, Jonathan Dayton e Valerie Faris. Dayton e Faris dirigeranno lo show.

