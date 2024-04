Jesse Eisenberg ha proiettato il suo film Sasquatch Sunset per le scimmie: 'I bonobo erano molto curiosi'

Il pubblico a cui di recente Jesse Eisenberg ha mostrato la sua ultima fatica, Sasquatch Sunset, era diverso dal solito. L'attore ha, infatti, mostrato la pellicola a un gruppo di bonobo all'Ape Initiative a Des Moines, Iowa.

Il film, uscito al Sundance all'inizio di quest'anno, mostra Jesse Eisenberg e la co-protagonista Riley Keough vestiti con tute protesiche per ritrarre una famiglia di sasquatch in viaggio attraverso il Nord America. Gli attori hanno partecipato a un 'corso per scimmie' per imparare a muoversi nei panni dei primati per il film scritto e diretto da David e Nathan Zellner.

Come mostrano le immagini svelate da People, molti dei primati guardano il film con estrema attenzione. "I bonobo erano molto incuriositi da Sasquatch Sunset", hanno spiegato il dottor Jared Taglialatela, direttore di Ape Initiative, e la dottoressa Sara Skiba, direttrice della comunicazione di Ape Initiative. "Molti bonobo non hanno mai visto un film su creature che assomigliano e si comportano così tanto come loro, ma sono anche così simili agli umani."

Eisenberg ha confessato che l'esperienza gli ha fatto ricordare la sua preparazione per il film: "Guardarli è stato piuttosto interessante dopo aver trascorso del tempo a pensare a quei movimenti. Ciò che ho trovato così divertente è stato il loro atteggiamento molto rilassato."

I gusti cinematografici dei bonobo

L'Ape Initiative in Iowa è l'unico centro di ricerca sui bonobo al mondo, e i suoi scienziati hanno il compito di fornire ai primati residenti "oggetti stimolanti di arricchimento che mantengano le loro menti e le loro mani impegnate". L'esposizione a film e TV, hanno spiegato i medici, rientra in questo concetto.

"I bonobo possono scegliere cosa guardare utilizzando i loro computer touchscreen", ha spiegato Taglialatela. "Ad esempio, lo staff visualizzerà Netflix sul computer touchscreen e Teco, uno dei primati, scorrerà i film e selezionerà ciò che vuole vedere toccando la copertina."

Durante la proiezione di Sasquatch Sunset, alcuni bonobo hanno allungato la mano per toccare i personaggi di sasquatch sullo schermo. "Teco ha dato un pugno allo schermo quando è apparso l'Alpha Sasquatch", hanno detto il dottor Taglialatela e la dottoressa Skiba. "Essendo una specie matriarcale, le femmine dei bonobo sono a capo del gruppo. Teco è il figlio della nostra matriarca, Elikya, e riceve il suo status da sua madre. Ciò potrebbe, in parte, spiegare la sua reazione all'Alpha Sasquatch nel film".

Tuttavia, il film deve affrontare una forte concorrenza se vuole ottenere buone recensioni dal suo pubblico primate. Teco, ad esempio, adora i film Disney Frozen e Oceania.

"I bonobo hanno tutti preferenze diverse quando si tratta del genere di film e programmi che preferiscono guardare", hanno detto Taglialatela e Skiba. "Kanzi ama i film d'azione come Hook, Catwoman e Nacho Libre. Quando Twilight è in onda, Nyota si siede davanti allo schermo, dondolando la testa e mandando baci al personaggio di Kristen Stewart, Bella".