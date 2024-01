Kieran Culkin e Jesse Eisenberg uniti nel dolore nelle foto di A Real Pain

Vanity Fair ha condiviso le prime immagini del nuovo film scritto, diretto e interpretato da Jesse Eisenberg, con Kieran Culkin nel cast, A Real Pain, che verrà presentato al Sundance Film Festival.

Il film rappresenta un viaggio agrodolce in Polonia di due cugini dopo la morte della loro nonna. La loro esperienza di ricordo e auto-scoperta presto sfugge di mano quando finiscono per unirsi ad un tour sull'Olocausto.

In una immagine si vede Culkin con le braccia intorno al collo di Eisenberg, mostrando sia l'affetto tra i due cugini e i contrasti inevitabili tra due persone che sono in fasi totalmente differenti delle proprie vite.

Il legame sul set

Jesse Eisenberg aveva descritto il legame sullo schermo tra lui e Kieran Culkin come una 'relazione divertente e tesa', perfetta per creare la giusta dinamica di una commedia drammatica.

"Il mio obiettivo principale era fare un film poco sacro ambientato sullo sfondo dell'Olocausto. Non mi piace il tono autocelebrativo di queste storie su argomenti sensibili: mi allontana creativamente. Non perché penso stiano facendo qualcosa di sbagliato, semplicemente non è di mio gradimento". Il film prende ispirazione da un viaggio in Polonia di Eisenberg e da un racconto breve da lui scritto in precedenza. Nel cast del film anche Will Sharpe e Jennifer Grey.

Kieran Culkin è stato premiato di recente con il Golden Globe al miglior attore non protagonista in una serie drammatica. Jesse Eisenberg di recente è stato protagonista della serie Fleishaman a pezzi.