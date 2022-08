Jesse Eisenberg: "Un mio ritorno in DC? Sarei (piacevolmente) scioccato se avvenisse"

Jesse Eisenberg non esclude un potenziale ritorno in casa DC (o un debutto nel MCU), ma dubita che accadrebbe.

Jesse Eisenberg di nuovo in un progetto DC? All'attore non sembra molto probabile, tanto che si direbbe scioccato se accadesse, ma non esclude del tutto un ritorno nel mondo dei cinecomic (nemmeno quelli Marvel).

Nonostante non sia un fan del genere, Jesse Eisenberg ha interpretato con grande impegno e dedizione il personaggio di Lex Luthor nello Snyderverse, e si è anche divertito un mondo nel farlo, nonostante il responso dei un'ampia fetta del pubblico e della critica ai film (e in alcuni casi alla sua performance), per cui quando gli chiedono se pensa che tornerà mai a lavorare in uno di questi progetti l'attore di Zombieland e The Social Network risponde in maniera abbastanza elaborata.

"Sarei scioccato se mi ritrovassi di nuovo in un film DC, ma sarebbe un shock piacevole" premette ai microfoni di Deadline.

"Sentite, non sono un fan dei fumetti. Per me non si è mai trattato di interpretare un ruolo che sognavo fin da bambino. Per me è stata un'opportunità per interpretare un grande personaggio scritto da un grande sceneggiatore, e ho amato farlo. Per cui interpretarlo è una gioia, ma non interpretarlo non è qualcosa che mi vergognerò di raccontare ai miei figli, perché non è un genere che ha una grande importanza nella mia vita, sebbene abbia amato girare quel film".

E dunque, se dovesse capitare un altro film sui supereroi, come si comporterebbe Eisenberg? Accetterebbe il ruolo?

"Sì, perché in qualità di attore fai tante cose di diverso tipo, e a volte dei grandi ruoli possono venir fuori da progetti più commerciali, e altre dei ruoli terribili possono trovarsi in un film indipendente".

Sagge parole, non trovate? E voi, in che altro ruolo vedreste bene Jesse Eisenberg?