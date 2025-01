Jesse Eisenberg contro Mark Zuckerberg: "Perché fa del male a persone già in difficoltà?"

Il regista e co-protagonista di A Real Pain ha criticato il proprietario di Meta per le sue ultime decisioni.

Al cinema l'ha interpretato in uno dei film più acclamati di David Fincher, The Social Network, ma nella realtà Jesse Eisenberg è ben distante dalle idee di Mark Zuckerberg.

Il regista di A Real Pain è stato intervistato da Bill Maher e ha manifestato la propria frustrazione per per i cosiddetti 'tech bros', coloro che nonostante abbiano accumulato una vera e propria ricchezza non sono particolarmente interessati ad aiutare l'umanità.

Le frasi di Jesse Eisenberg contro Mark Zuckerberg

Pur non attaccandolo direttamente, Jesse Eisenberg ha risposto:"Io la vedo da una prospettiva molto specifica: se sei ricco e potente, perché non trascorri le tue giornate facendo cose buone per il mondo? Mi è difficile comprendere le specificità di quello che stanno facendo".

Jesse Eisenberg è Mark Zuckerberg in una scena di The Social Network

Di recente, Mark Zuckerberg ha fatto parecchio parlare di sé per dichiarazioni e decisioni poco apprezzate, come le frasi critiche nei confronti di una mancanza di 'energia maschile' nelle sue aziende, o presunti interventi per aumentare i numeri su Instagram di J.D. Vance.

Jesse Eisenberg nel ruolo di Mark Zuckerberg

Il boss di Meta ha deciso anche di chiudere il programma di fact-checking della sua azienda e aiutare la presidenza di Donald Trump, da poco insediatosi alla Casa Bianca.

Jesse Eisenberg ha interpretato Mark Zuckerberg in The Social Network di David Fincher, in cui il fondatore di Facebook, ormai miliardario, deve affrontare parecchie beghe legali legate proprio alla sua creazione che ha rivoluzionato il mondo del web in tutto il mondo nel bel mezzo degli anni 2000.