Aaron Sorkin scriverà il film su Al Schwimmer, padre dell'aeronautica militare israeliana

Aaron Sorkin sarà impegnato nella stesura della sceneggiatura, e forse alla regia, di un nuovo film sul creatore dell'aeronautica militare israeliana Al Schwimmer.

Warner Bros ha stretto l'accordo che prevede lo sviluppo del lungometraggio, che verrà prodotto anche da Eric Robinson di Gotham Group ed Ellen Goldsmith-Vein.

Cosa racconterà il progetto di Sorkin

Il nuovo film si basa sull'articolo scritto da David Kushner intitolato America's Greatest Gift To Israel, pubblicato da Business Insider.

Sul grande schermo si racconterà quindi la storia di Schwimmer che, nel 1948, ha usato la sua esperienza nella seconda guerra mondiale e i suoi contatti per far entrare illegalmente in Israele 30 aerei di guerra, violando l'embargo delle Nazioni Unite. Schwimmer ha inoltre reclutato piloti e membri dell'equipaggio, molti dei quali erano veterani, per poter far atterrare i velivoli a Israele. Nel 1949 l'uomo è poi tornato negli Stati Uniti, dove è stato accusato delle violazioni commesse, riuscendo tuttavia a evitare il carcere.

Sorkin sarà al lavoro su un nuovo film storico

All'inizio degli anni '50, Schwimmer è stato contattato da David Ben-Gurion, primo ministro israeliano, che gli ha chiesto di occuparsi di aerei commerciali e militari,dando quindi vita alla fondazione delle Industrie Aerospaziali Israeliane, di cui è stato il primo CEO.

Tra i complici dell'uomo c'erano il portavoce di Bugsy Siegel, il mafioso Meyer Lansky, Milton Rubenfeld che era il padre di Pee-wee Herman, e Frank Sinatra.

Molte armi introdotte illegalmente nel paese provenivano dalla Cecoslovacchia ed erano state usate dai nazisti. Le azioni di Schwimmer hanno aiutato a salvare Israele e dare alla nazione una chance di sopravvivenza durante il conflitto, proprio grazie alla superiorità aerea.

Da Zuckerberg a Steve Jobs: con Aaron Sorkin la tecnologia è al servizio del talento e dell'amore

Quanto accaduto è stato al centro di alcuni documentari, come A Wing and a Prayer diretto da Boaz Dvir nel 2015 per PBS, e Above and Beyond di Roberta Grossman, e Where I Stand: The Hank Greenspun Story che era dedicato alla storia di Bugsy Siegel.

Attualmente Aaron Sorkin è coinvolto solo come sceneggiatore del progetto, ma potrebbe essere coinvolto anche come regista.