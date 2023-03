Rennervations: il trailer svela la data di uscita della serie con Jeremy Renner in arrivo su Disney+

Jeremy Renner è il protagonista della serie Rennervations e il trailer regala le prime scene del progetto e la data di uscita del progetto su Disney+.

Nel filmato si spiega che la star Marvel, con l'aiuto anche di alcuni ospiti speciali come Anthony Mackie, ha girato il mondo per recuperare dei veicoli per aiutare le comunità in modo unico e originale.

Sullo schermo si potrà quindi rivedere la star del MCU in piena forma, avendo girato gli episodi prima dell'incidente avvenuto a Capodanno, in attesa di ulteriori notizie positive riguardanti il percorso intrapreso per tornare in perfetta salute dopo i danni fisici subiti quando lo spazzaneve che stava usando per liberare la strada dalla neve l'ha investito.

Tutti i 4 episodi di Rennervations debutteranno in streaming su Disney+ il 12 aprile, mostrando Jeremy Renner mentre viaggia intorno al mondo per aiutare delle comunità a ideare modi unici per recuperare dei veicoli, modificandoli per i propri obiettivi.

La serie, annunciata nel febbraio 2022, sfrutterà la passione e le capacità dell'attore nel campo del restauro e nella modifica dei veicoli per aiutare a cambiare vite e ispirare gli altri a fare lo stesso.

La star di Hawkeye ha spiegato in un comunicato: "Ho compiuto questo percorso per così tanti anni e ho iniziato nella mia comunità costruendo i veicoli per le persone in difficoltà. Ma alcuni anni fa ho pensato: 'Come posso alzare il livello e creare qualcosa che abbia un impatto più grande su un'intera comunità?'. Ed è quello che fa lo show. Questa è una delle mie più grandi passioni e sta dandomi forza durante il mio periodo di recupero fisico, non vedo l'ora che il mondo possa vederla".

Jeremy Renner aggiorna sulla riabilitazione: "Via all'elettroterapia"

Jeremy e il suo partner in affari Rory Milikin sono accompagnati da un team che smonta e riassembla i veicoli trasformandoli con uno scopo totalmente diverso dall'originale.

Tra le guest star ci sono Anthony Mackie, Vanessa Judgens, Anil Kapoor, e Sebastian Yatra.

Tra le comunità coinvolte nel progetto ci sono invece quelle di Ren, Cabo San Lucas in Messico, Rajasthan in India, e Chicago.