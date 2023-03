Jeremy Renner torna a camminare dopo l'incidente: "Adesso il mio corpo deve riposare e recuperare" (VIDEO)

Aveva destato grande preoccupazione tra i fan il grave incidente riportato da Jeremy Renner a Capodanno: l'attore è stato letteralmente schiacciato dal suo spazzaneve mentre stava cercando di salvare il nipote. Una situazione davvero incresciosa che gli è costata la frattura di oltre 30 ossa.

Fortunatamente negli ultimi mesi l'attore è stato dimesso dall'ospedale e ha iniziato un percorso di riabilitazione, tornando a camminare sulle proprie gambe. Jeremy ha pubblicato un video sui social che lo ritrae mente cammina su un tapis roulant anti gravità, accompagnato dal seguente messaggio: "Adesso devo trovare altre cose per occupare il tempo in modo che il mio corpo possa riprendersi dalla mia volontà".

Jeremy Renner, i gemiti dell'attore durante la chiamata al 911: "È stato schiacciato, prova molto dolore"

Jeremy Renner, ad aprile, sarà di nuovo protagonista sugli schermi televisivi di Disney+ grazie a Rennervations, uno show in cui mette a frutto la sua passione per il restauro di veicoli per aiutare le comunità, con l'aiuto di guest star davvero speciali, tra cui anche il collega Anthony Mackie.