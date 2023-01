Jeremy Renner stava cercando di salvare suo nipote quando è stato schiacciato dallo spazzaneve

Secondo un rapporto sull'incidente dell'ufficio dello sceriffo del Nevada, Jeremy Renner stava cercando di salvare suo nipote dall'essere colpito dal suo spazzaneve quando l'enorme mezzo lo ha schiacciato accidentalmente, rompendo più di trenta delle sue ossa e causando gravi ferite alla star di "Avengers".

La star di The Hurt Locker, dopo aver usato lo spazzaneve per estrarre il camion di suo nipote da un fosso, si è dimenticato di attivare il freno di emergenza e di conseguenza il mezzo avrebbe iniziato a scivolare lateralmente, secondo il nuovo rapporto diffuso dalla CNN.

"Lo spazzaneve ha iniziato a scivolare costringendo Renner a uscire dal veicolo", si legge nel rapporto. "Sebbene il mezzo avesse alcuni problemi meccanici, sulla base della nostra ispezione si ritiene che il freno di stazionamento avrebbe impedito al Pistenbully di avanzare."

"Quando Renner ha tentato di fermare o deviare il mezzo al fine di evitare che potesse ferire suo nipote, è stato trascinato sotto il veicolo ed è stato investito". Il rapporto, inoltre, rileva che la spia del freno non funzionava e che una serie di "problemi meccanici potrebbero essere stati un fattore in questo incidente". Il nipote di Jeremy Renner era presente mentre i due aspettavano l'arrivo dell'assistenza medica, prima che l'attore venisse trasportato in aereo presso il centro traumatologico.