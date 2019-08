Jeremy Renner: "Sony, restituisci Spider-Man a Stan Lee e Marvel"

Anche Jeremy Renner ha detto la sua sul caso Spider-Man, schierandosi contro Sony e chiedendo la restituzione del supereroe a Stan Lee e alla Marvel.

L'attore, che interpreta Occhio di Falco nella saga degli Avengers, ha pubblicato un post su Instagram con una foto del suo personaggio con un'espressione un po' affranta, chiedendo alla Sony di restituire Spider-Man alla sua casa madre: "Ehi Sony Pictures, vogliamo Spider-Man di nuovo con Stan Lee e la Marvel per favore, grazie"

Il caso sta diventando davvero bollente - per i pochi che ancora non lo sapessero, ieri sera Disney e Marvel Studios hanno interrotto l'accordo con Sony su Spider-Man - ci sono già petizioni da parte dei fan per fermare Sony e un crollo dei social media ufficiali piuttosto impressionante. Facendo un breve riassunto, è probabile che si concretizzi una rottura fra Disney e Sony e che, di conseguenza, Marvel (di proprietà Disney) fuoriesca nuovamente dall'universo di Spider-Man, a seguito di un mancato accordo commerciale. Come andrà a finire il caso del momento?

Vi ricordiamo intanto che Jeremy Renner tornerà nel ruolo di Occhio di Falco sulla piattaforma streaming Disney+, con una serie interamente dedicata all'Avenger con l'arco.