Jeremy Renner interpreterà il giornalista David Armstrong in un film sulla crisi degli oppioidi

Jeremy Renner interpreterà il giornalista David Armstrong in un film ancora privo di titolo basato sulla vera storia del lavoro di Armstrong alla scoperta dei segreti dell'epidemia di oppioidi.

Il film vedrà Jeremy Renner assumere il ruolo del giornalista che ha contribuito a svelare vari segreti sulla famiglia Sackler e il ruolo di Purdue Pharma nella dilagante diffusione dell'antidolorifico che crea dipendenza OxyContin. La pellicola in arrivo sarà scritta e diretta dai pluripremiati registi, marito e moglie nella vita, Aron Gaudet e Gita Pullapilly.

La scoperta nella vita reale di e-mail e documenti segreti da parte di david Armstrong ha aiutato a far luce sul sostegno della famiglia Sackler all'occultamento da parte di Purdue Pharma della potenziale dipendenza e del rischio di dipendenza legato all'assunzione di OxyContin al fine di guadagnare di più dalla vendita dei farmaci. Attualmente, il dramma che circonda la famiglia e la Purdue Pharma è ancora in corso visto che sono in fase di svolgimento alcune cause legali.

"Sono grato che il pubblico di un film venga a conoscenza della storia dietro questa crisi, che ha rovinato così tante vite", afferma David Armstrong a Comingsoon.net. "Sono impressionato dalla visione che Gita e Aron hanno per fare questo film e sono entusiasta del fatto che un attore del talento e delle capacità di Jeremy sarà una parte importante del racconto di questa storia".

Il film in arrivo segnerà il secondo progetto dedicato alla famiglia Sackler e al ruolo della loro azienda farmaceutica, Purdue Pharma, nella crisi degli oppioidi dopo la serie Dopesick - Dichiarazione di dipendenza, disponibile su Star di Disney+.