Jeremy Renner inizia il 2024 presentando la nuova canzone 'Wait'

Jeremy Renner ha iniziato il 2024 presentando la sua nuova canzone intitolata Wait, a un anno di distanza dall'incidente in cui ha quasi perso la vita.

L'attore aveva annunciato nel mese di ottobre il suo ritorno nel mondo della musica con un nuovo EP, intitolato Love and Titanium, di cui non è ancora stata annunciata la data prevista per il debutto.

La canzone

Il singolo di Jeremy Renner è stato condiviso sulle varie piattaforme di streaming da poche ore ed è stato accompagnato da un video musicale pubblicato su YouTube.

Il progetto Love and Titanium prende il suo titolo da una frase che la star di Hawkeye ha pronunciato durante la sua prima intervista dopo essere stato investito da uno spazzaneve, rilasciata a Diane Sawyer. Renner aveva dichiarato: "Ho perso molta carne e ossa in questa esperienza, ma ho trovato altra energia e mi sono riempito di amore e titanio".

L'attore ha inoltre scritto online: "Una collezione di musica che abbiamo scritto sui diversi traguardi raggiunti durante il mio percorso per ristabilirmi dall'1 gennaio dell'anno scorso. Creare Love and Titanium è stato doloroso, profondamente in grado di guarirmi, e catartico per me da creare. Spero di avere il coraggio di condividerlo con tutti voi".