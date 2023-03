Jeremy Renner condivide un adorabile messaggio del nipote dopo l'incidente

Jeremy Renner ha condiviso un adorabile biglietto scritto da suo nipote in cui si fa riferimento all'incidente subito dalla star della Marvel a Capodanno.

L'interprete di Occhio di Falco sta attualmente impegnandosi per riuscire fisicamente a superare i traumi subiti quando lo spazzaneve che stava usando per liberare la strada dalla neve lo ha investito.

Il nipote di Jeremy Renner, come svela la foto condivisa su Instagram, ha scritto: "Sono davvero fortunato perché mio zio è Hawkeye (che è uno degli Avengers). Sono inoltre davvero fortunato perché mio zio è vivo dopo il suo incidente".

L'attore non ha quindi nascosto le sue emozioni nel leggere queste frasi e ha scritto online: "Voglio bene al mio ometto. Dio ti benedica Auggie".

Jeremy Renner aggiorna sulla riabilitazione: "Via all'elettroterapia"

Renner, ad aprile, sarà di nuovo protagonista sugli schermi televisivi di Disney+ grazie a Rennervations, uno show in cui mette a frutto la sua passione per il restauro di veicoli per aiutare le comunità, con l'aiuto di guest star davvero speciali, tra cui anche il collega Anthony Mackie.

La star aveva spiegato in un comunicato: "Ho compiuto questo percorso per così tanti anni e ho iniziato nella mia comunità costruendo i veicoli per le persone in difficoltà. Ma alcuni anni fa ho pensato: 'Come posso alzare il livello e creare qualcosa che abbia un impatto più grande su un'intera comunità?'. Ed è quello che fa lo show. Questa è una delle mie più grandi passioni e sta dandomi forza durante il mio periodo di recupero fisico, non vedo l'ora che il mondo possa vederla".