Jeremy Clarkson commenta il suo articolo su Meghan Markle: "Inorridito dall'aver causato così tanto dolore"

In un recente articolo in cui parla di Meghan Markle, Jeremy Clarkson fa riferimento ad una particolare scena de Il Trono di Space scatenando reazioni contrastanti.

Numerosi sono stati gli articoli e i commenti rilasciati in seguito all'uscita della docu-serie Harry & Meghan i cui ultimi tre episodi sono approdati su Netflix il 15 dicembre. Tra le tante parole, a creare scalpore sono state quelle di Jeremy Clarkson il quale, successivamente, si è detto "inorridito" dalle sua dichiarazioni su Meghan Markle, che hanno "causato così tanto dolore".

Il giornalista, saggista e conduttore televisivo britannico, Jeremy Clarkson ha provocato una serie di reazioni in seguito ad un articolo pubblicato sul The Sun nel fine settimana in cui ha affermato che la duchessa dovrebbe essere "fatta sfilare nuda per le strade di ogni città della Gran Bretagna mentre la folla canta: 'Vergogna!' e le getta addosso grumi di escrementi". Il giornalista ha poi aggiunto, sottolineando che il principe Harry viene manipolato da Meghan Markle, che: "Tutti quelli della mia età la pensano allo stesso modo".

Oltre 6000 sono le denunce giunte fino a questo momento in seguito all'articolo scritto da Clarkson. Inoltre, la figlia Emily, in un messaggio pubblicato su Instagram Stories, ha preso le distanze dalle dichiarazioni di suo padre.

Nella mattinata di oggi, Jeremy Clarkson si è affidato a Twitter per commentare l'accaduto: "In una rubrica che ho scritto su Meghan, ho fatto un goffo riferimento a una scena di Game of Thrones e questo ha indignato moltissime persone. Sono inorridito dall'aver causato così tanto dolore e starò più attento in futuro".

"Nessuno riconosce più la satira?" appare in un commento sotto il Tweet pubblicato da Clarkson. Mentre qualcun altro scrive, "dovresti vergognarti". Un utente riporta un video in cui appare Meghan Markle in uno degli ultimi tre episodi della docu-serie Netflix.

Una serie di commenti con opinioni contrastanti scatenate dunque dall'articolo di Jeremy Clarkson. E voi cosa ne pensate? Satira o parole da condannare?