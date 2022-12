Harry & Meghan, il principe: "L'aborto di Meghan causato dallo stress per la causa contro i tabloid"

Negli ultimi tre episodi della docu-serie Harry & Meghan, la coppia è tornata a parlare dello scontro con i media e, in particolare, della causa contro Associated Newspapers, che possiede il Mail e il Mail Online, il cui stress, secondo lo stesso principe Harry avrebbe causato l'aborto spontaneo della moglie.

Nella seconda parte del documentario, Harry e Meghan hanno ricordato il dolore vissuto in seguito a quell'aborto spontaneo risalente al 2020. In quel periodo, la coppia aveva da poco lasciato l'Inghilterra per trasferirsi in California insieme al figlio Archie. Nel corso del penultimo episodio rilasciato da Netflix proprio ieri, Meghan Markle e il principe Harry hanno parlato della decisione di citare in giudizio il Mail per aver pubblicato alcuni estratti di una lettera privata inviata dall'ex attrice di Suits a suo padre.

Harry & Meghan, le parole del principe: "Erano felici di mentire per proteggere mio fratello"

A raccontare quanto accaduto durante quei mesi c'è anche l'avvocato della coppia, Jenny Afia, la quale ha parlato del momento difficile che stava vivendo la Markle ricordando una serie di messaggi inviati alle 3 del mattino: "Era sveglia, incapace di dormire, pensava al caso e ai problemi più grandi e al prezzo che stava pagando. Sapevo che lo stress stava pesando su Meghan".

Nel corso del documentario, anche le parole dell'attrice Abigail Spencer, co-protagonista di Suits, e ha raccontato di essere andata in casa della coppia e che la stessa Meghan Markle le aveva detto che sentiva dolore tenendo Archie tra le braccia. Poi "è semplicemente caduta a terra".

L'ex attrice ha dichiarato: "La prima mattina che ci siamo svegliati nella nostra nuova casa, è stata quella in cui ho abortito".

Le parole, e le accuse di Harry, giungono in seguito al racconto della Markle. "Credo che mia moglie abbia avuto un aborto spontaneo a causa di ciò che ha fatto il Mail. Ho visto ogni cosa. Ora sappiamo con certezza che l'aborto spontaneo è stato causato da quello? Certo che no. Ma tenendo presente lo stress che ha causato la mancanza di sonno e i tempi della gravidanza, di quante settimane era, posso dire da quello che ho visto, che l'aborto spontaneo è stato creato da quello che stavano cercando di farle".

Meghan Markle ha parlato del suo aborto, pubblicamente, in un editoriale pubblicato quattro mesi dopo sul New York Times. La figlia Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor è poi arrivata nel giugno del 2021.

Meghan Markle ha vinto la causa contro il Mail nel febbraio del 2021 ricevendo in seguito le scuse pubbliche da parte del tabloid britannico.