Jennifer Lopez ha condiviso un raro video insieme ai suoi gemelli per il loro 15esimo compleanno

In occasione del quindicesimo compleanno dei suoi due figli gemelli, Emme e Max, Jennifer Lopez ha dedicato loro un reel sul suo profilo Instagram, che ben presto è diventato un regalo anche per i fan. L'eccitazione generale nei confronti del contenuto deriva dalla sua rarità: la cantante non è solita condividere fotografie intime insieme ai due bambini.

"Buon compleanno alle mie bellissime e brillanti noci di cocco", scrive Jennifer Lopez nella didascalia in accompagnamento al reel per i gemelli col brano Fifteen di Taylor Swift. La star ha aggiunto: "Sono così orgogliosa di voi in ogni modo possibile. Portate tantissima gioia e felicità nel mio cuore e anima. Vi amo oltre ogni cosa e per sempre. BUON COMPLEANNO #Gemelli".

Ovviamente un post del genere ha raccolto tantissimi consensi e auguri da ogni angolo del mondo, a dimostrazione del grande amore che le persone nutrono per Jennifer Lopez e la sua famiglia. La celebre cantante ha sempre cercato di condividere la propria maternità e amore anche pubblicamente, parlandone con interviste e raccontando quello che prova, condividendo anche aneddoti legati al passato. Il reel, oltre a confermare il suo amore per i figli ha anche offerto immagini inedite della famiglia.