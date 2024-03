Jennifer Lopez cancella sette date del suo tour per colpa dei pochi biglietti venduti

Jennifer Lopez ha cancellato sette date del suo prossimo tour nordamericano a supporto del suo nuovo album This Is Me... Now e dei due film che lo hanno preceduto in questi ultimi mesi, entrambi usciti su Prime Video.

Le date dal 20 al 31 agosto a Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans e Houston sono state cancellate da Ticketmaster a un certo punto della giornata di mercoledì; le date di Cleveland e Houston sembravano essere state già rimosse dall'itinerario in precedenza. L'itinerario aggiornato è disponibile sui suoi account social.

Sebbene il tour sia ancora programmato per ben 30 show, un gran numero di biglietti per la maggior parte delle date del tour rimane invenduto, a giudicare dalla disponibilità dei posti a sedere su Ticketmaster.com. Sebbene tali tabelle non siano sempre completamente accurate, i segmenti blu (disponibili) dei posti a sedere nella maggior parte delle date sono più numerosi di quelli grigi (non disponibili).

Tuttavia, vale la pena notare che tre concerti sono stati aggiunti all'itinerario - a Miami, Toronto e New York, sua città natale - una settimana dopo l'annuncio iniziale del tour.

Le cancellazioni arrivano dopo che il mese scorso il nuovo album della Lopez - il suo primo in dieci anni - intitolato anch'esso This Is Me...Now, ha debuttato con una deludente 38esima posizione nella Billboard 200.

Il progetto, che comprende anche il film This Is Me...Now: A Love Story e un documentario, The Greatest Love Story Never Told, è inteso come una dichiarazione d'amore che vince su tutto. Prossimamente rivedremo Jennifer Lopez su Netflix nel film Atlas, di cui è stato pubblicato il trailer solo pochi giorni fa.