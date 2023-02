Jennifer Lopez e Ben Affleck celebrano il loro amore con un tatuaggio, scatenando l'ironia dei social

Il tatuaggio scelto da Jennifer Lopez e Ben Affleck per celebrare il loro amore non sembra aver convinto gli utenti dei social che hanno condiviso commenti ironici e battute.

Jennifer Lopez ha festeggiato San Valentino condividendo nuove foto che la ritraggono insieme al marito Ben Affleck, rivelando inoltre che la coppia ha un nuovo tatuaggio dedicato al loro amore.

Il post, tuttavia, non sembra aver conquistato il cuore dei fan che hanno commentato in modo negativo gli scatti.

Nelle immagini pubblicate da Jennifer Lopez si vede la grafica del tatuaggio scelto per celebrare la sua unione con l'attore Ben Affleck: una freccia in cui sono presenti anche i nomi della coppia. L'attore sembra aver preferito una versione leggermente modificata del tatuaggio, in cui sono presenti solo le loro iniziali.

Il post propone poi delle foto del passato, affiancate a quelle degli ultimi mesi trascorsi dopo il riavvicinamento che è culminato nelle nozze. La star della musica ha inoltre accompagnato le immagini con alcuni hashtag tra cui #CommitmentIsSexy, con cui sostiene quindi che impegnarsi sia sexy.

La reazione dei fan non sembra però essere quella probabilmente sperata dalla coppia e online ha preso il via una nuova ondata di meme e pubblicazione di commenti ironici.

Il design del tatuaggio, secondo alcuni fan dei due artisti, sarebbe infatti troppo simile a quello di vecchi siti internet come Tumblr ai suoi inizi, sottolineando poi quanto il simbolo dell'infinito sia una scelta piuttosto banale e poco artistica. Alcuni utenti di Twitter hanno persino scherzato che probabilmente la coppia si è ispirata ai post pubblicati su Pinterest nel 2011.