Jennifer Lopez a Verissimo: Silvia Toffanin sfida la Domenica In dedicata al Festival di Sanremo

Tra gli appuntamenti classici del dopo Festival per gli italiani c'è lo speciale di Domenica in dedicato a Sanremo. Quest'anno Mediaset prova a sfidare Mara Venier con un ospite d'eccezione. Sivia Toffanin a Verissimo intervisterà Jennifer Lopez, riconosciuta a livello mondiale come una delle icone del mondo dello spettacolo.

Jennifer Lopez: This Is Me...Now

Dopo quasi un decennio dal suo ultimo album, Jennifer Lopez è pronta a sorprendere il mondo dell'intrattenimento con il suo nuovo e attesissimo progetto musicale, This Is Me...Now. L'album, in uscita il 16 febbraio, è solo uno degli aspetti di questa nuova fase della sua carriera, che include anche un film ispirato alla sua straordinaria esperienza nel mondo della musica.

Infatti, lo stesso giorno sarà disponibile su Prime Video This is me... now: A love story, una 'musical experience', un nuovo cortometraggio acquisito da Amazon MGM Studios e diretto da Dave Meyers incentrato sulla sua vita e l'amore ritrovato con Ben Affleck.

Breve Biografia

Nata nel 1969 a New York da una famiglia di origini spagnole e portoricane, Jennifer Lopez è una figura poliedrica: cantante, attrice e ballerina. Il suo impatto sull'industria dell'intrattenimento è stato profondo e duraturo.

Durante la sua carriera, ha ricevuto numerose nomination ai Golden Globe e ai Grammy Award, dimostrando la sua versatilità e il suo impegno artistico. Con oltre 80 milioni di dischi venduti, Lopez ha scalato le classifiche musicali con quattro hit al primo posto della Billboard Hot 100 e dieci successi nella Top 10.

ATLAS: Jennifer Lopez nel teaser e in una nuova foto del film sci-fi

Oltre alle sue imprese musicali, Lopez ha ricevuto riconoscimenti significativi per il suo impatto culturale e la sua influenza. Nel 2011 è stata nominata la donna più bella del mondo da People, seguita nel 2012 dall'elezione come Celebrità più potente del mondo da Forbes.

Nel 2013, ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles, mentre nel 2014 è stata la prima donna ad essere onorata con il premio Icon Award ai Billboard Music Awards.

Vita Privata

Oltre alla sua carriera professionale, Lopez ha anche una vita personale pubblica. È madre dei gemelli Emme e Max, nati nel 2008 dal suo matrimonio con Marc Anthony. Nel 2022, ha sorpreso il mondo annunciando il suo matrimonio con l'attore Ben Affleck, riaccendendo la curiosità e l'entusiasmo dei suoi fan di lunga data. La storia d'amore dei Bennifer è diventata una sorta di favola moderna, caratterizzata da alti e bassi ma sempre avvolta da una forte connessione.

Verissimo quando va in onda

L'appuntamento con Jennifer Lopez a Verissimo promette di essere un evento imperdibile per i fan e gli ammiratori della star. Alle 16:30 su Canale 5, avremo l'opportunità di scoprire di più sulla vita, la carriera e le prossime avventure di questa straordinaria icona contemporanea.