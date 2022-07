Jennifer Lopez e Ben Affleck, matrimonio a sorpresa a Las Vegas

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a sorpresa a Las Vegas: le due star hollywoodiane, come ha rivelato TMZ, 24 ore prima hanno ottenuto una licenza matrimoniale in bianco dallo stato del Nevada sulla quale hanno apposto i loro nomi anagrafici Benjamin Geza Affleck e Jennifer Lynn Lopez. 'L'amore è paziente', ha scritto JLo.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati con vent'anni di ritardo, la loro turbolenta storia d'amore era iniziata nel 2002 fino alla rottura del 2004, lo stesso anno in cui era stato programmato il matrimonio. Nel 2021 hanno ripreso a frequentarsi e nell'aprile del 2022 hanno annunciato di essersi di nuovo fidanzati. "Sabato sera, mentre mi trovavo nel mio posto preferito nel mondo, la vasca da bagno piena di bolle, il mio amore si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo", aveva raccontato Jennifer nella sua newsletter.

Secondo TMZ i "Bennifer" sabato 16 luglio hanno ottenuto una licenza matrimoniale nella contea di Clark, Nevada, lo stesso giorno i due hanno aggiunto i loro nomi sul foglio, a quel punto toccava fare l'ultimo passo, ovvero sposarsi. "Si sono infatti sposati, ora sono marito e moglie", ha detto una amico delle star raggiunto dal portale americano. I testimoni sarebbero stati i cinque figli della coppia, due della cantante, tre dell'attore.

Dialogando con i fan, ancora attraverso la sua newsletter, Jennifer ha scritto "L'abbiamo fatto. L'amore è bellissimo. E vien fuori che l'amore è paziente. Vent'anni di pazienza. Era esattamente quello che volevamo, siamo volati a Las Vegas, abbiamo fatto la fila per la licenza insieme ad altre quattro coppie, venendo tutti dallo stesso viaggio verso la capitale del matrimonio". La Lopez ha spiegato il motivo delle nozze improvvise "Volevamo entrambi la stessa cosa, che il mondo ci riconoscesse come partner e dichiarasse il nostro amore attraverso l'antico e quasi universale simbolo del matrimonio".

"Hanno pure messo via Bluetooth una piccola marcia nuziale. Ma alla fine è stato il miglior matrimonio che potessimo immaginare. Quello che avevamo sognato tanto tempo fa e che abbiamo reso reale" ha continuato a raccontare l'artista "Abbiamo una nuova bellissima famiglia con cinque fantastici figli, una vita alla quale non potremmo guardare con più aspettative. Tenete duro abbastanza e magari troverete il miglior momento della vostra vita mentre guidate a Las Vegas a mezzanotte e mezza, in compagnia dei vostri figli e della persona con la quale rimarrete sempre insieme. L'amore è una gran cosa, forse la migliore. E vale la pena aspettarlo".