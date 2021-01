Jennifer Lopez, "troppo botox" e lei risponde alle accuse in un video su Instagram

La cantante Jennifer Lopez si è irritata per alcuni commenti e ha risposto a tono agli utenti su Instagram che l'hanno accusata di aver usato, anzi, abusato di Botox per ottenere una pelle come la sua.

La star Jennifer Lopez è stata recentemente attaccata sul suo profilo Instagram da alcuni fan, accusandola di mentire quando sostiene che non si sia mai iniettata il botox. Di tutta risposta, la cantante ha sostenuto che quella è semplicemente la sua faccia.

"Per la 500 milionesima volta... non ho mai usato il Botox!": Jennifer Lopez ha voluto rispondere ad alcuni suoi fan in merito al suo "splendore". Durante il fine settimana, Lopez ha pubblicato un video in cui mostrava i risultati per la prima volta di uno dei prodotti del suo marchio JLo Beauty. In questa occasione, ha usato una sua maschera per il viso:

"Ok, mi sono appena tolta la maschera", dice nel video la cantante. "Onestamente, non riesco nemmeno a vedere una ruga sul mio viso. Mi sento come se mi avesse tolto 10 anni dalla faccia. Dobbiamo cambiare il prezzo del prodotto e venderlo a $ 10.000 a pezzo", ha aggiunto scherzosamente JLo.

Ma questo video ha portato alla star numerosi commenti in cui alcuni utenti sostenevano fermamente che le immagini dimostravano in modo lampante che lei avesse utilizzato il Botox, anzi, addirittura ne avesse "abusato" per ottenere un look simile. "Hai sicuramente usato il Botox, tonnellate di Botox", ha scritto un utente tra i commenti. "Ed è tutto a posto, non c'è niente di sbagliato. Sto solo dicendo le cose come stanno."

"Certo che hai fatto uso di Botox", ha scritto un altro. "La tua fronte non si muove da anni. Congelata. Menti se dici il contrario, JLo. Credi che siamo idioti. Ma sei tu che sei poco credibile."

Lopez ha voluto rispondere a uno degli utenti che hanno criticato il suo video, condividendo inoltre un "segreto di bellezza" che ha sempre funzionato per lei: "Questa è solo la mia faccia! Per la 500 milionesima volta... non ho mai fatto uso di Botox o di altri iniettabili o mi sono sottoposta a interventi chirurgici! Procurati un prodotto della mia linea di bellezza JLO Beauty e sentiti bella anche tu nella tua stessa pelle! Ed ecco un altro segreto di JLO Beauty: prova a passare il tuo tempo a essere più positiva, gentile ed edificante con gli altri", ha continuato JLo. "Non sprecare il tuo tempo cercando di abbattere gli altri e questo permetterà anche a te di rimanere giovane e bella!"

Dopo mesi di attesa, Lopez ha finalmente rilasciato l'intera collezione JLo Beauty all'inizio di questo mese: "Negli ultimi tre anni, abbiamo lavorato tanto sulla realizzazione dei miei prodotti", ha detto la cantante durante un'apparizione a PEOPLE (The Show!). "Penso di aver fatto impazzire tutti un po' perché non volevo mettere il mio nome su qualcosa che non funzionava o non era esattamente quello che volevo che fosse."

Jennifer Lopez ha anche dichiarato che la sua famiglia l'ha aiutata a inventare le sue formulazioni: "L'ingrediente principale alla base della mia linea è un ingrediente segreto che mia madre e mia zia mi hanno consigliato fin dalla tenera età. Si tratta dell'olio d'oliva. È un portentoso ingrediente naturale che non usiamo abbastanza come dovremmo", ha continuato Lopez durante un'esclusiva conferenza stampa per il debutto della linea. "Mia mamma e mia zia lo usano sulla loro pelle e sul loro corpo, sul loro viso e sui loro capelli per ottenere un bagliore speciale e per idratare efficacemente".