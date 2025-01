Jennifer Lopez è la madre di un giovane campione nel trailer di Unstoppable

Amazon MGM Studios ha condiviso online un nuovo trailer del film Unstoppable - Inarrestabile, che racconterà la storia di Anthony Robles, un campione di lotta libera, e che vede tra i suoi protagonisti anche Jennifer Lopez, coinvolta anche in veste di produttrice insieme all'ex marito Ben Affleck.

Il lungometraggio è stato presentato al festival di Toronto in autunno e debutterà in streaming su Prime Video il 16 gennaio.

Cosa racconterà il film

Nel video promozionale di Inarrestabile si mostrano alcuni dei momenti più significativi del racconto del giovane che è riuscito a superare i propri limiti diventando un vero campione sul ring.

Nella parte di Anthony Robles, che ha conquistato il titolo nazionale NCAA nel 2011 nonostante sia nato senza una gamba, è stato impegnato Jharrel Jerome. Sugli schermi si mostrerà come il ragazzo ha dimostrato alla scuola che lo aveva rifiutato le proprie capacità.

Jennifer Lopez ha avuto la parte di Judy Robles, mentre Bobby Cannavale ha il ruolo di Rick Robles. Don Cheadle ha interpretato Shawn Charles e Michael Pena il ruolo di Bobby Williams, due degli allenatori del ragazzo.

Ecco il trailer:

I dettagli del film

Unstoppable è stato diretto da William Goldenberg, mentre la sceneggiatura è firmata da Eric Champnella, Alex Harris e John Hindman. Il progetto si basa sul libro scritto da Austin Murphy intitolato Unstoppable: From Underdog to Undefeated: How I Become a Champion.

Jennifer Lopez è convinta di poter ancora crescere in un settore artistico: "Sono solo a metà strada"

Robles è stato coinvolto come produttore e controfigura di Jerome nelle scene che mostrano il ragazzo impegnato nel campionato di lotta libera.

Nel team della produzione ci sono anche Ben Affleck, Elaine Goldsmith-Thomas, Andrew Fraser, Gary Lewis e David Crockett.