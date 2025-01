Jennifer Lopez è convinta di poter ancora crescere in un settore artistico: "Sono solo a metà strada"

La popstar ha analizzato il suo percorso e la sua carriera, confessando di voler crescere in un ruolo in particolare.

Jennifer Lopez è conosciuta in tutto il mondo come una delle star più poliedriche del panorama artistico globale, e nel corso della sua carriera ha dimostrato di sapersi destreggiare in diversi settori come il canto e la recitazione.

In una recente intervista, J.Lo si è focalizzata su un ambito in particolare del suo percorso artistico, sostenendo di essere convinta di poter ancora migliorare tanto in futuro.

Jennifer Lopez vuole essere un'attrice migliore

Nonostante abbia recitato in diversi successi al box-office come Out of Sight e Maid in Manhattan, ricevendo anche diversi elogi dalla critica, la popstar è convinta che il meglio debba ancora venire.

Primo piano di Jennifer Lopez in una scena di Atlas

"Ho ancora così tanto da fare. Sono a metà strada" ha spiegato, riferendosi alla sua carriera da attrice "Sento che il mio miglior lavoro è lì davanti a me, così come i miei progetti più importanti. È tutto nel futuro".

Il prossimo progetto di Jennifer Lopez

Un miglioramento che potrebbe iniziare sin dal prossimo progetto, l'adattamento cinematografico del musical teatrale Kiss of the Spider Woman, che sarà presentato tra pochi giorni al Sundance Film Festival.

Jennifer Lopez, reduce da un anno molto intenso dopo il divorzio dall'ex marito Ben Affleck, catalizzando l'attenzione di tutti i giornali di gossip del mondo nel 2024, ha dichiarato che quella in Kiss of the Spider Woman si tratta probabilmente della sua esperienza cinematografica preferita; nel film, la star interpreta Aurora, una diva del cinema che esiste nella mente del parrucchiere omosessuale Luis Molina mentre si trova incarcerato in una prigione argentina.