Jennifer Lopez totalmente nuda sulla cover del nuovo singolo (FOTO)

Jennifer Lopez si mostra più in forma che mai e completamente nuda sulla cover di In the Morning, il nuovo singolo che uscirà nella giornata di venerdì e che ha presentato su Instagram.

Lo scorso anno ha compiuto 50 anni, eppure per Jennifer Lopez sembra proprio che il tempo non passi mai. La cantante e attrice ha scelto di ricordarcelo mostrandosi completamente nuda sulla foto utilizzata come cover del suo nuovo singolo, In the Morning, presentata su Instagram.

Dopo una grande performance agli American Music Awards durante il fine settimana, Jennifer Lopez ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo, prevista per venerdì, che si aggiungerà ai due brani rilasciati negli ultimi mesi, ovvero Pa Ti e Lonely, entrambi frutto di una collaborazione con Maluma. L'annuncio dell'uscita di In the Morning non è passato di certo inosservato, soprattutto perché sulla copertina del singolo possiamo vedere il suo fisico scolpito. "Sorpresa! Ecco la copertina ufficiale di In the Morning!", si legge nel post apparso sul profilo Instagram della cantante. Ciò che viene mostrato nella foto non è altro che il frutto di un costante allenamento fisico a cui Jennifer Lopez si dedica da sempre e sul quale si è potuta concentrare ulteriormente durante l'ultimo periodo, trascorso al fianco dei suoi figli e del suo futuro marito, Alexander Rodriguez, con cui vive a Miami e con il quale ha scelto di convolare a nozze per la quarta volta.

Dal punto di vista degli album discografici, l'ultimo lavoro pubblicato da Jennifer Lopez risale al 2014. Dal disco in questione, intitolato A.K.A. sono stati estratti tre singoli: I Luh Ya Papi, First Love e Booty. Sul fronte cinematografico, invece, l'attrice ha continuato a prendere parte a numerosi progetti, come Ricomincio da me del 2018 e Le ragazze di Wall Street - Business I$ Business del 2019. Per il prossimo anno è infine prevista l'uscita di Marry Me, film diretto da Kat Coiro che vedrà protagonista Jennifer Lopez al fianco di Owen Wilson. L'opera segnerà inoltre il debutto come attore di Maluma, con cui J-Lo si ricongiungerà dopo le collaborazioni musicali.