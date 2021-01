Jennifer Lopez si strucca in un video su Instagram e si svela al naturale

La star Jennifer Lopez ha pubblicato un video su Instagram in cui si è struccata in diretta e si è mostrata al naturale, rimuovendo il make-up con la sua nuova linea cosmetica JLo Beauty.

Jennifer Lopez si è mostrata in tutta la sua bellezza, con indosso solo una vestaglietta di seta color oro e niente trucco. Il motivo di questo video è semplice: la nota cantante non voleva soltanto mostrarsi senza make-up, ma voleva anche promuovere la sua nuova linea JLo Beauty, dedicata proprio alla routine cosmetica.

Nel video infatti notiamo Jennifer Lopez truccata di tutto punto, al termine della performance di fine anno tenuta da lei stessa, durante lo show della ABC "'Dick Clark's New Year's Rockin' Eve' 2021". La cantante aveva parecchi strati di make-up da rimuovere, ma mostra in diretta come sia riuscita a detergere il suo viso grazie ai prodotti della sua nuova famiglia cosmetica JLo Beauty.

Sempre nel corso del video, dopo la detersione, JLo spiega inoltre alcuni suoi trucchi di bellezza, mostrando la sua routine con tonico, contorno occhi, siero e crema idratante, tutto firmato JLo Beauty.

Lopez sottolinea che l'efficacia dei suoi prodotti è dimostrata da centinaia di test, effettuati appositamente per essere sicura della validità della formulazione cosmetica: "Abbiamo fatto centinaia di test per testare prodotti e formulazioni" - scrive Lopez sul suo feed "Il tutto per assicurarci di aver creato i prodotti perfetti per farti ottenere un "glow" perfetto!"

Oltre a questi consigli promozionali di bellezza, la cantante ha sottolineato però che l'uso scrupoloso e costante di prodotti iper testati non è sufficiente per avere una bellezza come la sua: infatti ha confessato di seguire in maniera maniacale dieta, idratazione e un sonno regolare. Secondo JLO infatti neppure per lei è bastato eliminare da decenni zuccheri, carboidrati, farine bianche, alcolici e caffeina.