Jennifer Lopez: una canzone dedicata a Ben Affleck nel suo nuovo album

Nella tracklist del prossimo album di Jennifer Lopez, This Is For Me... Now, c'è anche una canzone dedicata al marito Ben Affleck.

Jennifer Lopez ha annunciato l'uscita del suo nuovo album, intitolato This Is For Me... Now e nella tracklist c'è anche una canzone dedicata a Ben Affleck.

L'artista ha annunciato il suo nuovo progetto con un teaser online che ricorda come siano passati venti anni dall'uscita di uno dei suoi album più famosi e apprezzati.

Condividendo il post sui social media, Jennifer Lopez ha dichiarato: "Tutti i miei album sono davvero speciali per me, ma This Is Me... Then è il mio preferito tra quelli che ho realizzato... Fino a questo momento! So che molti di voi me lo hanno sentito dire prima".

Nel precedente album c'era un brano intitolato Dear Ben, dedicato ovviamente al fidanzato Ben Affleck, e nella nuova opera c'è ora una nuova canzone scritta pensando al marito, intitolata ovviamente Dear Ben pt. II. Per ora non è stato svelato il testo e bisognerà attendere per scoprire quali parole la cantante abbia rivolto al consorte.

Recentemente Jennifer aveva condiviso un video che la ritraeva insieme ad Affleck e in cui sottolineava di aver trovato la persona che la rende felice.

Annunciando le nozze con l'attore, JLo aveva spiegato: "La notte scorsa abbiamo volato con destinazione Las Vegas, siamo rimasti in fila per avere la nostra licenza con altre quattro coppie, tutte che hanno compiuto lo stesso viaggio con destinazione la capitale dei matrimoni al mondo. Dietro di noi due uomini si tenevano per mano e di fronte una giovane coppia aveva compiuto tre ore di viaggio in macchina da Victorville in occasione del secondo compleanno della figlia. Tutti volevamo la stessa cosa: che il mondo ci riconosca come partner e dichiarare il nostro amore al mondo tramite l'antico e quasi universale simbolo del matrimonio".