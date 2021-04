Jennifer Lopez è una sposa insanguinata nelle prime foto dal set di Shotgun Wedding

Svelate le prime foto di Shotgun Wedding che mostrano Jennifer Lopez e Josh Duhamel con indosso i vestiti del matrimonio, ma a quanto pare le cose non andranno come previsto.

Shotgun Wedding;: Jennifer Lopez e Josh Duhamel sposati e insaguinati sul set

Jennifer Lopez e Josh Duhamel appaiono felici e insanguinati nelle prime foto dal set di Shotgun Wedding, commedia romantica diretta da Jason Moore e scritto da Mark Hammer. A twittare le foto è stata la stessa Jennifer Lopez scrivendo: "Grandi notizie! Shotgun Wedding uscirà al cinema il 29 giugno 2022! Non vediamo l'ora di farvi vedere il film".

Shotgun Wedding racconta la storia della coppia composta da Grace e Tom, interpretati da Jennifer Lopez e Josh Duhamel (che ha sostituito Armie Hammer), dopo che hanno riunito le famiglie e gli amici per celebrare il proprio matrimonio in un luogo da sogno.

I due iniziano ad avere dei dubbi e la situazione è aggravata da una svolta inaspettata: tutte le persone a cui tengono diventano degli ostaggi e Darcy e Tom dovranno quindi trovare un modo per salvarle.

Lenny Kravitz avrà la parte di Sean, l'ex di Grace che viaggia spesso per il mondo. Cheech Marin, sarà Robert, il padre di Grace. D'Arcy Carden interpreterà Harriet la nuova moglie di Robert. Selena Tan apparirà nei panni di Marge, responsabile del resort dove dovrebbe svolgersi il matrimonio. Desmin Borges ha ottenuto il ruolo di Ricky, il migliore amico di Tom fin dall'infanzia, spesso ubriaco a causa del whisky e che mette in imbarazzo le persone che conosce Alex Mallari, infine, sarà Dog-Face, un pirata.