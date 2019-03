Jennifer Lopez si sposa (di nuovo): il fortunato è il fidanzato Alex Rodriguez

Marica Lancellotti

Jennifer Lopez è pronta a dire sì, di nuovo: la diva ha accettato di sposare il fidanzato Alex Rodriguez, come lui stesso ha comunicato al mondo in un post su Instagram da oltre un milione di like, in cui compaiono la mano di JLo e un enorme anello.

Per fare la sua proposta l'ex campione di baseball ha portato la bella Jennifer in vacanza alle Bahamas, forse un piccolo anticipo della luna di miele, e in un cornice da sogno l'attrice e pop star ha deciso di coronare nel migliore dei modi due anni d'amore. Per Jennifer Lopez, però, non si tratta certo della prima volta perchè ha alle spalle ben quattro matrimoni: nel 1997 sposa Ojani Noa, un cameriere cubano, ma il matrimonio dura meno di un anno. Dopo il primo divorzio si getta a capofitto in una relazione con Puff Daddy, che si conclude nel 2001 per colpa dello stile di vita troppo pericoloso del rapper. Nello stesso anno si sposa per la seconda volta: lui è Cris Judd, un ballerino conosciuto in tour. Il matrimonio dura appena un anno ed è ancora una volta lei a mettere fine alla storia, appena capisce che Cris è interessato solo alla fama.

Nel 2002 JLo conosce Ben Affleck e tra i due è subito amore: sono inseparabili e girano insieme addirittura due film, Amore estremo - Tough Love e Jersey Girl. Pensano addirittura al matrimonio ma dopo due anni decidono di lasciarsi: Ben ha un carattere oscuro e turbolento, troppo rispetto a quello che lei può sopportare. Jennifer si rifugia così tra le braccia dell'amico di sempre, Marc Anthony, che decide di sposare già nel giugno del 2004. Fino a questo momento si tratta della relazione più lunga della Lopez: la coppia lavora insieme, va in tour insieme, e nel 2008 la vita coniugale è allietata dalla nascita dei gemelli Maximilian ed Emme. L'incanto però si spezza nel 2011 e, alle voci di rottura, segue in effetti il divorzio ufficiale nel 2014. La relazione con Alex Rodriguez inizia due anni fa: lui ha un divorzio alle spalle - da Chynthia Scurtis -, due figlie e una fama poco lusinghiera da donnaiolo. Sono in pochi a scommettere sulla durata dell'unione con Jennifer Lopez ma con il passare dei mesi è lei stessa a raccontare sempre più spesso quanto l'arrivo di Alex abbia migliorato la sua vita, tanto da decidere di tornare sull'altare al suo fianco per il quarto sì.