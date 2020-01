Jennifer Lopez e Shakira agguerrite nei video delle prove del Super Bowl 2020

Jennifer Lopez e Shakira: ecco i video in cui si preparano per l'Halftime show del Super Bowl 2020, di cui saranno protagoniste il 2 febbraio all'Hard Rock stadium di Miami.

Shakira e Jennifer Lopez intratterranno il pubblico del Super Bowl 2020 durante il celebre Halftime show nella serata del 2 febbraio, in cui all'Hard Rock stadium di Miami si sfideranno i San Francisco 49ers e i Kansas City Chiefs. Vediamo come si stanno preparando le due stelle della musica in vista della loro performance.

Il più grande evento sportivo dell'anno per gli appassionati di football americano sta per tornare, e mentre questa volta l'Inno Nazionale Americano prima dell'inizio della partita sarà cantato dall'ex-star di Disney Channel Demi Lovato, l'incarico di intrattenere il pubblico a metà serata è stato affidato a due delle più popolari artiste latino-americane in circolazione: la colombiana Shakira e la newyorchese (ma di origini spagnole e portoricane) Jennifer Lopez.

Entrambe hanno già fatto partire il conto alla rovescia, come ci mostrano anche su Instagram, con l'interprete di Hips Don't Lie e Whenever, Whenever - che proprio il giorno della finale festeggerà anche il compleanno - intenta a provare qualche lancio, e Jenny From The Block pronta allo scatto... sul campo.

Sia per Shakira che per Jennifer Lopez, comunque, questa non sarà la prima esibizione per una grande kermesse sportiva: nel 2010 la prima ha accompagnato i Mondiali di Calcio in Sudafrica con il tormentone estivo Waka Waka (This Time for Africa), mentre la seconda, assieme a Pitbull, ha inaugurato quelli del 2014 in Brasile con We Are One (Ole Ola), e più indietro nel tempo, precisamente nel 1999, la sua Let's Get Loud era stata colonna sonora della finale dei Mondiali di Calcio Femminili.

Grandi aspettative dunque per la loro esibizione che, proprio come il big match, ci regalerà sicuramente dei momenti più che memorabili.