Jennifer Lopez, troppo sexy per Instagram: la foto in costume fa impazzire i fan

Jennifer Lopez rischia di mandare in tilt Instagram con la sua ultima foto sexy in cui appare in costume bianco e con un corpo perfetto, tonico e sensuale all'età di 50 anni.

Sia chiaro, non è una novità che J.Lo sia una delle donne più sexy e belle dello spettacolo - lo ha dimostrato ancora una volta di recente in occasione della sua performance ai Super Bowl - ma la foto che la cantante e attrice ha condiviso oggi su Instagram in cui indossa un semplice costume bianco che però mette in risalto un un fisico invidiabile.

"Rilassata e ricaricata" - scrive Jennifer Lopez nel post che accompagna la foto, probabilmente riferendosi ad una mattinata di allenamento. I capelli raccolti in uno chgnon alto, il costume con i laccetti che le aderisce al seno come una seconda pelle. Nel giro di un paio d'ore la star ha raccolto più di 3 milioni di like su Instagram e i commenti di approvazioni di altre star come Naomi Campbell, Drea De Matteo, i fotografi Mert & Marcus e tantissimi altri.

Per Jennifer Lopez si chiude una stagione di grandi successi che l'ha portata quasi ad un passo dagli Oscar, e che le ha fruttatgo numerosi riconoscimenti per la sua interpretazione ne Le ragazze di Wall Street - e se non l'avete visto, vi siete persi alcune delle scene più sexy dei film del 2019 - in cui interpreta la spregiudicata spogliarellista Ramona.