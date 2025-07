Jennifer Lopez perde la gonna durante un concerto: "Meno male che sotto ho le mutande"

Jennifer Lopez negli ultimi giorni si trovava a Varsavia, in Polonia, nel corso del tour Up All Night: Live in 2025, e nel corso di un concerto è stata vittima di un imprevisto che l'ha vista protagonista.

La popstar e attrice, nel corso di una pausa dello show, è andata dietro le quinte per cambiarsi mentre i suoi coristi e ballerini sono usciti sul palco in sua attesa per cantarle 'Buon compleanno' (il 24 luglio ha compiuto 56 anni).

Il ringraziamento per il compleanno e l'imprevisto sul palco

Mentre era impegnata a ringraziare i fan, la sua gonna dorata e luccicante è caduta a terra nonostante Jennifer Lopez abbia provato ad acchiapparla al volo.

La cantante è stata subito soccorsa da un ballerino mentre lei stessa ammetteva che quel momento sarebbe andato virale sui social: "Sono contenta che abbiano rinforzato questo costume e sono contenta di aver sotto le mutande, di solito non le metto!" ha esclamato, prima di cedere la gonna caduta ad uno dei fan presenti.

Profilo di Jennifer Lopez in This Is Me Now

Jennifer Lopez ringrazia Varsavia e il video dell'imprevisto diventa virale online

"Sono così grata di essere qui, nella bellissima Varsavia, per il mio compleanno" ha esordito Lopez "Devo dirvelo, circondata da ballerini incredibili, la mia band, il mio team, tutti... mi sento davvero fortunata. Di solito non do consigli a nessuno, perché penso che ognuno sia su un cammino personale... Ma se dovessi darvi un piccolo consiglio, sarebbe: fate ciò che amate, trovate ciò che amate, fatelo, e fatelo con le persone che amate, e allora avrete la vita più straordinaria. Posso dirlo per esperienza diretta".

Il video dell'imprevisto a Jennifer Lopez è stato caricato sul canale YouTube ufficiale, confermando il grande spirito autoironico della cantante, e in poco tempo sono già diventate oltre 300.000 le visualizzazioni.