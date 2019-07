Jennifer Lopez: per Hustlers si è preparata in un vero locale di spogliarelli

Jennifer Lopez si è preparata al film Hustler in un vero locale di spogliarelli, come quello in cui è ambientato il film.

Jennifer Lopez si è preparata al suo ruolo in Hustlers frequentando un locale di spogliarelli, imparando così a muoversi come una spogliarellista esperta. Accanto a lei c'era anche il fidanzato Alex Rodriguez, svela la regista del film.

Jennifer Lopez, spiega Lorene Scafaria, regista di Hustlers, è una ballerina eccezionale, su questo non c'è dubbio, ma "per questo ruolo si è davvero impegnata tantissimo, fisicamente. La pole dance richiede muscoli che non sai nemmeno di avere. Quindi abbiamo trattato questo aspetto un po' come se il nostro fosse un film sportivo." Ha detto la regista. "Lei e Alex sono andati in questo locale di spogliarelli e lei ha imparato alcuni trucchi". L'attrice e cantante, 49 anni, ha affinato le tecniche di pole dance con entusiasmo e vitalità, ma soprattutto con il suo fisico già allenato.

Hustlers: Jennifer Lopez in una scena del film

Nel film - qui potete vedere il trailer di Hustlers con Jennifer Lopez - Constance Wu è Destiny, una stripper in difficoltà economiche che entra nel giro di Ramona, una spogliarellista esperta e senza scrupoli. Le ragazze, che si esibiscono in uno strip club frequentato da uomini d'affari di Wall Street, escogitano sistemi per estorcere denaro ai loro clienti. Tra fiumi di champagne, banconote a pioggia, sesso e seduzione, qualcosa però va storto.

"Nel momento in cui ho terminato la sceneggiatura, mi sono resa conto che Ramona era Jennifer Lopez. Hanno diverse cose in comune, deve interpretarla lei" Una volta che J.Lo è entrata nel cast, spiega Scafaria, è stato facile completare il casting, anche perché "tutti volevano lavorare con lei". Nel cast di Hustlers, che è tratto da una storia vera, raccontata in un articolo pubblicato dal New York Magazine nel 2015, figurano la già citata Constance Wu quindi Cardi B. e Lizzo.