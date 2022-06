Jennifer Lopez: Halftime, su Netflix in streaming da oggi

Jennifer Lopez: Halftime è il nuovo documentario musicale, diretto da Amanda Micheli, disponibile in streaming su Netflix a partire da oggi 14 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Cantante, ballerina, attrice: un'artista completa e in grado di infiammare il pubblico come poche altre. Jennifer Lopez è un simbolo dello spettacolo americano contemporaneo, eppure di lei non si conosce ancora tutto. Questo documentario porrà J.Lo sotto una nuova luce, alzando i riflettori sul suo percorso umano e professionale.

Jennifer Lopez - Halftime: una scena del documentario

Come tutti gli artisti importanti, anche lei ha dovuto imparare a gestire la pressione del palco, la paura di non dover sbagliare mai, di dimostrare di essere sempre pronta a sorprendere con le sue esibizioni, alimentando continuamente un successo internazionale. Sempre protagonista della cronaca rosa, Jennifer Lopez ha cercato di convivere con la notorietà ma tentando di non perdere mai la propria dimensione artistica, mantenendo la voglia di migliorare sé stessa e tutte le persone che con lei collaborano. Poi c'è la sfera familiare, alla quale la cantante tiene moltissimo: questo documentario aprirà porte che gli appassionati non avrebbero immaginato di oltrepassare, in uno sguardo assolutamente inedito. Questo e molto altro in Jennifer Lopez: Halftime, già disponibile su Netflix.